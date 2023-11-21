Пашинян считает Россию «дружественной страной»

Армения, как и раньше, продолжает считать Россию «дружественной страной», все вопросы должны решаться в атмосфере взаимного уважения. Об этом, отвечая на вопросы граждан, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы как считали, так и считаем Российскую Федерацию дружественной страной. И в отношениях с дружественными странами есть вопросы, которые необходимо решать. И мы руководствуемся этой логикой, и надеемся и будем делать все, чтобы наши отношения с Российской Федерацией строились на логике взаимного уважения и учета взаимных интересов, уважения суверенитета, независимости», - отметил он.