Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:46

Несмотря на демонстративный бойкот, объявленный премьер-министром Армении Николом Пашиняном саммиту ОДКБ в Минске, в России, тем не менее, уверены, что из этого военного блока Ереван не выйдет. По мнению Владимира Джабарова, заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам, Пашинян «просто зол» на Москву из-за Карабаха, однако гнев этот носит временный характер.

«Руководство Армении отказалось участвовать в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 22-23 ноября. Это связано с обидой государства на якобы безучастность России в карабахском конфликте. Армения устами своих руководителей высказывает обиду на Россию, которая якобы не помогла в ряде конфликтов в Карабахе», — отметил российский сенатор и процитировал президента РФ Владимира Путина, сказавшего в сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ): «Если Армения сама признала Карабах в составе Азербайджана, то на каком основании Россия могла бы вмешаться в этот процесс?». Джабаров также подчеркнул, что после заключения перемирия в ноябре 2020 года, когда российские миротворцы вошли в Карабах, у сторон конфликта было достаточно времени на проведение переговоров и определение статуса «спорной территории».

«Однако при этом не было ни одной встречи, на которой бы обсуждался вопрос статуса карабахских армян, - подчеркнул Джабаров. - Время лечит, обида пройдет. Скоро братский армянский народ поймет, что ближе союзника, чем Россия, у него никогда не будет. Вся государственность Армении сохранялась благодаря великой России. Мы поддерживаем христианский народ, мы считаем, что армяне будут участвовать во всех структурах СНГ, ЕАЭС и, конечно же, должны вернуться к работе ОДКБ. Все в этом заинтересованы». Следует отметить, что Армения бойкотирует не только саммит ОДКБ, но и заседания этой организации на всех уровнях. Уже объявлено, что министры иностранных дел и обороны Армении не станут участвовать во встречах под эгидой этой организации. Спикер Национального собрания Ален Симонян также сообщил, что представители Армении не будут участвовать в совещании спикеров парламентов стран ОДКБ, которое состоится в декабре. С другой стороны, официальный Ереван подчеркивает, что не намерен выходить из организации, и что этот вопрос пока на повестке дня не стоит. Таким образом, на данном этапе Армения предпочитает дистанцироваться от структур, в которых доминирует Россия, но не более того.

Микаэл Бадалян, армянский блогер, предположительно связанный с Россией, заявил в эфире радио «Вести ФМ», что Пашинян и члены его правительства уже давно игнорируют мероприятия, которые проводятся под эгидой России. Тем не менее, по его словам, Пашинян обязательно примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в декабре в Санкт-Петербурге. «Власти Армении игнорируют ОДКБ, игнорируют саммиты СНГ, но на заседания ЕАЭС ездят обязательно, - пояснил Бадалян. - Более того, они говорят, что готовы укреплять и наращивать связи со странами ЕАЭС». Блогер считает, что природа этой системы приоритетов Еревана достаточно банальна. «Потому что ЕАЭС, - утверждает Бадалян, - это про деньги».