AQTA в последний раз предупреждает предпринимателей

С нового года предприниматели не смогут ввозить в Азербайджан продовольственные товары определенной категории без соответствующего разрешения. Об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности (AQTA).

Отмечается, что, согласно закону «О продовольственной безопасности», для ввоза в страну продуктов, относящихся к группе продуктов с высоким уровнем пищевого риска, предприятия, занимающиеся их производством и переработкой, должны быть утверждены в AQTA. Уполномоченные сотрудники агентства регулярно проводят встречи с представителями различных компаний, занимающихся импортом в Азербайджан товаров данной категории. Им предоставляют подробную информацию о мерах, принимаемых в Азербайджане в вопросе импорта продуктов питания и кормов с высоким уровнем пищевого риска.

Однако, несмотря на неоднократные уведомления, в том числе посредством СМИ, в агентство до сих пор не поступили заявки от некоторых зарубежных предприятий для дальнейшего утверждения. В связи с этим AQTA в очередной раз предупреждает предпринимателей, что ввоз в страну продуктов питания с высоким уровнем пищевого риска с предприятий, чьи заявки не были представлены в агентство до 1 января 2024 года, не будет разрешен.