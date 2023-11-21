Мирзиёев рассказал о реализуемых Азербайджаном и Узбекистаном крупных программах

Узбекистан с Азербайджаном реализуют крупные программы в области промышленной кооперации и инфраструктуры. Анализ показывает, что есть все возможности для доведения взаимного товарооборота двух стран с нынешних 52 миллиардов долларов до 100 миллиардов к 2030 году, доли промышленной продукции в его структуре – 70 процентов. Так сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на прошедшем в Баку Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии – СПЕКА.

По словам Мирзиёева, заслуживает особого признания колоссальная созидательная работа, проводимая под руководством Ильхамом Алиевым на освобожденных территориях Азербайджана.

«Убежден, что такие масштабные изменения и преобразования обязательно послужат созданию новых возможностей для развития регионального сотрудничества», - выразил уверенность президент Узбекистана.