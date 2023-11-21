На форуме AI Journey президент РФ Владимир Путин послушал новогоднюю сказку, которую по его просьбе сочинил для него искусственный интеллект.

Как пишет «Коммерсант», по сюжету живущие вместе в избушке на краю леса в далекой стране «два друга» — Дед Мороз и Снегурочка — готовились к новогодним праздникам, но их жилье загорелось. Однако случилось чудо — избушку потушил добрый волшебник.

На моменте, когда волшебник потушил избу Деда Мороза и Снегурочки, президент отметил, что так работают МЧС, а за помощь «два друга» должны подарить спасителю вертолет. Издание заметило, что финал сказки от нейросети Путин дослушать не смог: ему напомнили, что у него запланирована еще одна встреча.