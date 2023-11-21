Про попавших в беду «двух друзей»: для Путина сочинили сказку видео
На форуме AI Journey президент РФ Владимир Путин послушал новогоднюю сказку, которую по его просьбе сочинил для него искусственный интеллект.
Как пишет «Коммерсант», по сюжету живущие вместе в избушке на краю леса в далекой стране «два друга» — Дед Мороз и Снегурочка — готовились к новогодним праздникам, но их жилье загорелось. Однако случилось чудо — избушку потушил добрый волшебник.
На моменте, когда волшебник потушил избу Деда Мороза и Снегурочки, президент отметил, что так работают МЧС, а за помощь «два друга» должны подарить спасителю вертолет. Издание заметило, что финал сказки от нейросети Путин дослушать не смог: ему напомнили, что у него запланирована еще одна встреча.