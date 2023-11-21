Nar представил свою социально ответственную бизнес-модель в Университете ADA

Презентацию провел автор стратегии КСО Nar, директор департамента корпоративных коммуникаций Азиз Ахундов. Во время презентации была подчеркнута важность освоения бизнесом социальной ответственности, создания стратегий КСО, имплементации социальных проектов и обеспечения их продолжительности.

Вносящий вклад в общество проведением продолжительных и полезных проектов Nar поделился своим богатым опытом в области корпоративной социальной ответственности (КСО) со студентами Университета ADA.

В качестве успешной модели была представлена подробная информация об основных направлениях стратегии КСО Nar – поддержка лиц с ограниченными возможностями и проекты, направленные на образование, просвещение и сохранение национальных традиций.

Напомним, выпущенный Nar несколько месяцев назад первый электронный словарь жестов на азербайджанском языке – jestdili.az был удостоен награды как лучший проект КСО года в мировой печати.

Также проект «Nar Школа обучения» стал победителем конкурса IPRA Golden World Awards 2019 в номинации «Лучший проект корпоративной социальной ответственности».

Nar, реализующий полезные для общества и признанные в мировом масштабе социальные проекты, также стремится ознакомить бизнес-менеджеров будущего с успешным опытом КСО и побудить их к созданию социально ответственной бизнес-стратегии.

Подробную информацию о проектах Nar в сфере корпоративной социальной ответственности можно получить на странице nar.az/projects.