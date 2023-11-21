Заявления Бельгии и Испании вызвали скандал в Израиле

Послы Бельгии и Испании в Израиле вызваны в МИД еврейского государства после совместного выступления премьер-министров этих стран Александра Де Кроо и Педро Санчеса возле КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В связи с заявлениями премьер-министров Испании и Бельгии в «Рафахе» министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поручил вызвать послов этих стран в МИД для выражения жесткого протеста», - говорится в заявлении.

Издание The Times of Israel сообщило, что ранее Де Кроо и Санчес посетили КПП «Рафах», через который должны были выехать удерживавшиеся в Газе заложники, и выступили там с совместным заявлением, в котором призвали к постоянному прекращению огня в палестинском анклаве.

«Мы осуждаем ложные заявления премьер-министров Испании и Бельгии, которые создают «попутный ветер» терроризму. Израиль действует в соответствии с международным правом и борется с смертоносной террористической организацией, худшей, чем ИГ, которая совершает военные преступления и преступления против человечества», - заявил Коэн, слова которого приводит пресс-служба МИД.

«Мы возобновим боевые действия после прекращения огня, вплоть до ликвидации правления ХАМАС в секторе Газа и освобождения всех похищенных», - добавил министр.