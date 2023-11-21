США и Германия хотят заставить Зеленского пойти на мировую с Россией?

США и Германия намерены вынудить Зеленского начать переговоры с Россией, утверждает Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Издание пишет, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц не намерены напрямую убеждать президента Украины Владимира Зеленского в необходимости проведения переговоров. Вместо этого обе страны как крупнейшие поставщики оружия Украине решили действовать другим методом. Берлин и Вашингтон планируют снабжать Киев именно тем вооружением и именно в тех количествах, в которых украинская армия способна удерживать нынешнюю линию боестолкновения, но неспособна вернуть захваченные Россией территории.

«Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы», — утверждает один из собеседников издания в правительстве Германии.