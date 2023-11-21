Премьер-лига: «Карабах» обыграл «Сабах» и вышел в лидеры

Тур открыл центральный матч, в котором вице-чемпион «Сабах» на «Банк Республика Арене» принимал чемпиона « Карабах ».

Со счетом 2:1 победили гости. На 58-й минуте Торал Байрамов с пенальти вывел «Карабах» вперед. Спустя две минуты Нариман Ахундзаде после эффектной комбинации сделал счет 2:0 в пользу агдамцев. Но «Сабах» не сдался, сумев отыграться на 63-й минуте благодаря красивому голу Джессе Секидики.

Стоит отметить, что игра могла сложиться иначе, если бы в первом тайме при счете 0:0 футболист хозяев Эммануэль Апе реализовал пенальти.

«Карабах» вышел в лидеры, но у «Зиря» игра в запасе.

Это была последняя репетиция команды Гурбана Гурбанова перед важнейшим матчем в Лиге Европы против норвежского «Мольде», который состоится 30 ноября.

Завтра в Премьер-лиге будут сыграны матчи: «Сабаил» - «Кяпяз» (время начала – 14:00) и «Габала» - «Туран-Товуз» (16:00). А в воскресенье встретятся: «Нефтчи» - «Араз-Нахчыван» (16:30), «Сумгаит» - «Зиря» (18:00).

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 29 очков (14 матчей)

2. «Зиря» - 27 (13)

3. «Сумгаит» - 21 (13)

4. «Сабаил» - 21 (13)

5. «Араз-Нахчыван» - 20 (13)

6. «Нефтчи» - 18 (13)

7. «Сабах» - 16 (14)

8. «Туран-Товуз» - 15 (13)

9. «Кяпяз» - 9 (13)

10. «Габала» - 8 (13).