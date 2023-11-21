Юлия Вишнякова, специально для haqqin.az 21:57

Сотни полицейских в Германии провели в четверг утром обыски в домах членов ХАМАС и сторонников этой группировки. В Берлине было четыре часа утра. Предрассветную тишину разорвали громкие команды «Откройте, полиция» и удары в закрытые двери. Так начался рейд немецкой полиции, усиленной спецназом, который прошел не только в германской столице, но и в Нижней Саксонии, Северной Рейн-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне.

Основное внимание в ходе рейдов было уделено лицам, подозреваемым в членстве или поддержке ХАМАС, а также «Самидуна», группы, известной как «Сеть солидарности палестинских заключенных». После кровавого нападения на Израиль боевиков из сектора Газа 7 октября Германия стала одной из стран, наиболее решительно выразивших поддержку Израилю и предпринявших строгие меры по пресечению проявлений антисемитизма, всплеск которого в последние полтора месяца отмечается во многих западных странах. А деятельность ХАМАС в Германии была запрещена. Как заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер: «Запретив ХАМАС и «Самидун» в Германии, мы послали четкий сигнал о том, что не потерпим никакого прославления или поддержки варварского террора ХАМАС против Израиля». 16 ноября германская полиция уже проводила масштабные рейды в исламских центрах по всей стране. Тогда обыски прошли в семи федеральных землях на 54 объектах, связанных с исламским центром в Гамбурге, и ставили своей целью сбор доказательств того, что этот центр и еще пять связанных с ним групп поддерживают деятельность группировки «Хезболла».

По оценкам германского ведомства по защите Конституции, в стране насчитывается около 450 членов ХАМАС. Их деятельность включает в себя распространение пропаганды и сбор средств для укрепления организации за рубежом. И долгое время считалось, ох, уж эта европейская беспечность, что деятельность ХАМАС в Германии лежит в правовом поле – деньги там собирают, просветительские и общественные мероприятия проводят, ничего криминального. Первые подозрения появились после 7 октября, когда активисты «Самидун» не в силах сдержать радости от кровавых атак ХАМАС на Израиль организовали в берлинском районе Нойкёльн бесплатную раздачу пахлавы. Те самые активисты Samidoun Germany, которая является частью международной сети Samidoun, тесно связанной с «Народным фронтом освобождения Палестины» (НФОП). Ну а сейчас, после того как в ходе рейдов полиция изъяла большое количество мобильных телефонов, ноутбуков, носителей информации и просто бумажных документов – представления немецкой полиции о реальной деятельности ХАМАС в их стране существенно изменятся.