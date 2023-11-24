Экс-премьера России объявили «иноагентом»

Минюст России обновил список «иностранных агентов», включив в него политика, бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова.

Согласно сообщению Минюста, в реестр «иноагентов» были также включены: историк советской литературы и культуры, сотрудник Центра изучения эго-документов «Прожито» при Европейском университете в Санкт-Петербурге Илья Венявкин, журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлятчин, журналист дагестанской газеты «Новое дело» Идрис Юсупов, ООО «Люди».