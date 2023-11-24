«Это сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху» американские СМИ
Президент США Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на сделку с палестинцами по обмену заложников, сообщает телеканал NBC со ссылкой на израильского правительственного чиновника.
По его словам, «всего пару дней назад Байден пришел с окончательной договоренностью, в которой речь шла о пятидневной паузе, а Нетаньяху заявил о четырехдневной паузе».
«Это сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху», - отметил чиновник.
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