Президент США Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на сделку с палестинцами по обмену заложников, сообщает телеканал NBC со ссылкой на израильского правительственного чиновника.

По его словам, «всего пару дней назад Байден пришел с окончательной договоренностью, в которой речь шла о пятидневной паузе, а Нетаньяху заявил о четырехдневной паузе».

«Это сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху», - отметил чиновник.