Во Франции задержали граждан Грузии: украли редкие издания Пушкина

В Париже по обвинению в краже из библиотек редких изданий Александра Пушкина задержаны трое уроженцев Грузии, сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на французские СМИ.

Согласно информации, задержаны мужчина и две женщины: 24, 26 и 44 лет. Их доставили в Центральное бюро по борьбе с нелегальной торговлей произведениями искусства (OCBC) в пригороде Парижа Нантере.