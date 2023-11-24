Во Франции задержали граждан Грузии: украли редкие издания Пушкина
В Париже по обвинению в краже из библиотек редких изданий Александра Пушкина задержаны трое уроженцев Грузии, сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на французские СМИ.
Согласно информации, задержаны мужчина и две женщины: 24, 26 и 44 лет. Их доставили в Центральное бюро по борьбе с нелегальной торговлей произведениями искусства (OCBC) в пригороде Парижа Нантере.
Следствие предполагает, что задержанные – участники международной преступной группы, специализирующейся на кражах произведений искусства и библиографических редкостей.
Первая кража во Франции, по данным следствия, была совершена группой в июле в библиотеке Лиона оригинал был подменен копией. В октябре два человека проникли в Национальный институт языков и цивилизаций, забрали несколько книг и рукописей и скрылись на машине, в которой их ждал сообщник.
Кроме того, известно о краже рукописей Пушкина, а также раритетных изданий Гоголя и Лермонтова в Литве из библиотеки Вильнюсского университета. В начале ноября подозреваемый 38-летний мужчина был задержан в Бельгии. Предположительно, он был связан с сообщниками во Франции.