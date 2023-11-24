Саакашвили призвал грузин бороться с «российским вирусом»

«Дерусификация должна быть именно тем делом, которым должен заниматься каждый и откладывать которое — то же самое, что отложить лечение какой-нибудь серьезной болезни. Российский вирус, который угрожает нашему национальному организму гибелью, нуждается в мобилизации иммунитета и сил всего общества. В этой мобилизации у каждого свой фронт. «Коалиция победы» должна проявить свои лучшие качества, другие партии — свои, и я желаю им успеха в этом», — пишет Саакашвили.

Партия «Лело» предложила запретить россиянам и российским компаниям участвовать в грузинских государственных тендерах. Согласно инициативе оппозиционеров, это необходимо для того, чтобы западные партнеры Грузии не могли уличить государство в обходе антироссийских санкций.