В Украине демобилизуют всех срочников

Украинские военнослужащие-срочники, у которых завершился срок службы, будут демобилизованы. Об этом сообщил Украинскому радио секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, вопрос обсуждался на ставке Верховного главнокомандующего и принято соответствующее решение.

«…Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то на заседании Ставки президент поднял этот вопрос и попросил, и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы», - сказал Данилов.

Он добавил, что срочники, у которых закончился срок службы, но которые хотят остаться в армии, смогут сделать это на контрактной основе.