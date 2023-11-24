Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу, 24 ноября, встретился с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армидой Салсией Алишахбаной.

Как сообщили в Кабинете министров, на встрече была подчеркнута важность проходящей в Баку Недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA). Высоко оценено участие исполнительного секретаря UNESCAP во встрече на высшем уровне, впервые организованной в рамках председательства Азербайджана в SPECA и приуроченной к 25-летию программы.

UNESCAP была оценена как эффективная платформа с точки зрения расширения многостороннего сотрудничества. Была подчеркнута важность принятых комиссией по инициативе Азербайджана резолюций по развитию транспортных связей и устойчивой энергетики.

На встрече говорилось об успешном сотрудничестве Азербайджана со странами Центральной Азии, отмечалось наличие хороших перспектив для дальнейшего развития этого сотрудничества в рамках SPECA в торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической и других сферах, представляющих взаимный интерес.