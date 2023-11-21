В Иране тайно казнили 21-летнего участника протестов

В Иране тайно казнили 21-летнего участника антиправительственных протестов Милада Зохреванда. Об этом сообщила персидская служба BBC со ссылкой на несколько источников. Информацию подтвердила и правозащитная группа Hengaw.

Казнь состоялась утром 23 ноября в тюрьме города Хамадан. Зохреванда обвиняли в убийстве члена Корпуса стражей исламской революции. Во время содержания под стражей и судебного процесса ему было отказано в адвокате, сообщили источники издания.

Иранские власти факт казни не подтвердили.

Персидская служба BBC отмечает, что если казнь подтвердится, то Зохреванд станет восьмым казненным участником прошлогодних протестов.

В 2022 году в Иране несколько месяцев продолжались массовые протесты, поводом для которых стала смерть 22-летней Махсы Амини. Ее в сентябре прошлого года задержали сотрудники иранской полиции по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Из полицейского участка девушку увезли в больницу, где через несколько дней она скончалась. Родственники Амини считают, что причиной ее смерти стало избиение сотрудниками силовых структур. По данным правозащитников, за время акций около 600 демонстрантов погибли, около 20 тысяч человек были заключены под стражу.