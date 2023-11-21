Леонид Швец, автор haqqin.az 00:55

Недавно российские СМИ рассказали историю о том, как вернувшийся домой в Саратовскую область с войны военный провел в местных детском саду и школе «Уроки мужества», а тем же вечером в приступе неконтролируемой ярости жестоко избил своих соседей - супружескую пару. Дмитрий Кирюхин, по словам местных жителей, и до фронта пугал своим поведением: за алкоголизм его выгнали из транспортной милиции.

Денис Горин пока «Уроков мужества» не ведет, с ранениями средней тяжести он лежит в госпитале в Южно-Сахалинске. Но в соседнем городе Анива героя хорошо помнят и с ужасом ждут его выздоровления и возвращения. Там он знаменитость: потому, собственно, этот случай и стал известен журналистам. В 2003 году вместе со старшим братом они убили знакомого и всей семьей дружно съели. Получил десять лет, вышел через семь за примерное поведение. Братьям Гориным убивать и жрать человечину понравилось. В очередной раз их поймали в 2017 году, когда они пытались прикончить еще одного знакомого, но не сумели. При задержании в холодильнике обнаружили останки больше десяти людей, включая ребенка. Но признались братья только в трех убийствах, остальные убитые опознаны не были. Как выяснилось, убивать и поедать людей они продолжили буквально в год выхода на свободу.

Во время второй отсидки – суд в этот раз дал срок 22 года особого режима – брата убили в колонии, а Денис завербовался сначала в ЧВК, а потом заключил контракт с Министерством обороны России. То, что это не отдельный случай, свидетельствует история с другим «героем», ставшая известной недавно. 2 ноября на родину, в Ярославль, вернулся, повоевав в подразделении «Шторм Z», Николай Оголобяк. Раньше 2030 года его дома не ждали: в 2010 году он был осужден на 20 лет. Самый старший на тот момент в группе сатанистов, он участвовал в ритуальных убийствах, расчленении и поедании частей тел четырех подростков. После ранения на фронте Оголобяк - инвалид, но теперь свободный человек президентскою волею. Родители убитых детей в шоке, но делиться своими чувствами им небезопасно, могут обвинить в недостаточном патриотизме.