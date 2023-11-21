Спецслужбы Украины заявили, что «Крымский мост обречен»

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о последствиях успешных операций Сил обороны, в рамках которых спецслужбы взрывали Крымский мост, в частности, с помощью морских дронов Sea Baby. Слова Малюка приводит «РБК-Украина».

«Мы разрушили миф о непобедимости рашки. Это страна-фейк. Мост обречен. Дальше будет много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту», - рассказал он.

По словам Малюка, РФ рассказывала всему миру, что их мост, на охрану которого был потрачен миллиард долларов, является якобы самым защищенным сооружением в мире. Однако морские дроны СБУ доказали обратное.

Глава СБУ утверждает, что успешные атаки украинских спецслужб на Крымский мост перерезали логистическую артерию россиян, и теперь они вынуждены доставлять оружие для своих войск паромами.

Кроме того, добавил он, созданный СБУ Sea Baby является не просто военно-морским дроном, но многоцелевой платформой, которую сегодня очень активно используют для защиты Украины.