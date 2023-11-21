Давид Арахамия: Русские поставили условие. Украина отказалась

«Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем — как Финляндия когда-то — нейтралитет и дадим обязательства, что не будем вступать в НАТО», — рассказал Арахамия.

Российская делегация обещала Киеву мир за отказ от вступления в Североатлантический альянс. Об этом лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Украины на переговорах с россиянами в Беларуси и Турции в 2022 году, рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

На вопрос, почему Украина не согласилась на этот пункт, Арахамия ответил, что доверия к россиянам не было, на словах они демонстрировали готовность к чему угодно.

«Во-первых, чтобы на этот пункт согласиться, надо менять Конституцию. Наш путь в НАТО записан в Конституцию. Во-вторых, нет и не было доверия к россиянам, что они это сделают. Это можно было сделать, только если есть гарантии безопасности. Мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом бы они зашли более подготовленные, потому что они зашли на самом деле неподготовленные к такому сопротивлению. Поэтому мы могли только работать, когда есть стопроцентная уверенность, что это не повторится во второй раз. А такой уверенности нет. Более того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», - приводит «Украинская правда» слова Арахамия.

Арахамия отрицает, что украинская делегация якобы готова была подписать такой документ и что Джонсон остановил Киев.

По его словам, делегация даже не имела юридического права подписывать что-то – это могло теоретически произойти, если бы состоялась встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Арахамия добавил, что западные партнеры знали о ходе переговоров и видели драфты документов, но не решали за Украину, а лишь могли дать советы: «Они нам фактически посоветовали не идти в эфемерные гарантии безопасности (с россиянами), которые невозможно было в то время давать вообще».

По его мнению, делегация справилась с первоочередными задачами «на 8 баллов из 10», потому что россияне отступили из-под Киева, а потом все перешло в чисто военное русло.