У Пашиняна спросили об оккупированных территориях Грузии

«Мы полностью и однозначно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии», — ответил Пашинян на вопрос, готов ли Ереван признать Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии.

Премьер-министр добавил, что голосование Армении в ООН по вопросу этих регионов Грузии до «бархатной революции» 2019 года (когда к власти пришел Пашинян и его сторонники) и после показало «очень видимое и определенное различие». По его словам, представители Грузии «выразили свое удовлетворение» по этому поводу.

С 2008 года Грузия ежегодно инициирует в ООН резолюции «О положении вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии». До 2019 года Армения голосовала против, а после стала воздерживаться от голосования, напомнили армянские СМИ.