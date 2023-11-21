Что пообещал Израиль Катару?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант на днях заверили, что никто из лидеров ХАМАС не уйдет от возмездия, но при этом власти Катара получили от Израиля обещание, что на территории этой страны попыток ликвидации предпринято не будет. Об этом пишет израильский сайт «Маарив» со ссылкой на французские СМИ.

Якобы «Моссад» не будет предпринимать действия по ликвидации высокопоставленных чиновников ХАМАС на территории Катара. Информация об этом содержится в отчете французской внешней разведки, фрагменты которого «кто-то слил».

Официальных комментариев к этой информации не поступало.