Байден выступил с заявлением: «Это только начало...»

Президент США Джо Байден выступил с заявлением в связи с освобождением израильских заложников в секторе Газа.

По его словам, людей будут отпускать ежедневно в ближайшие дни, а также призвал страны арабского мира и «остальную часть региона» оказать давление на все стороны конфликта, «чтобы положить этому конец как можно быстрее».

«Это только начало, но пока все идет хорошо. ...Мы ожидаем освобождение еще группы заложников завтра, еще одной — послезавтра, и на следующий день»,— сказал Байден.

Хозяин Белого дома отметил, что освобождение заложников стало результатом усердной работы и его «личного взаимодействия в течение нескольких недель» со сторонами конфликта.

Американский президент также заявил о необходимости «прекращения постоянного насилия на Ближнем Востоке». По его мнению, миру нужно «активнее стремиться к реализации плана по сосуществованию двух государств».

Байден считает, что ХАМАС будет выступать против этого, так как не хочет мирного существования израильтян и палестинцев.