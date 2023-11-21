Азербайджан поставил Украине миноочистительную машину

Азербайджан отправил в Украину механизированную машину разминирования Revival P. Об этом в своем Facebook написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

«Азербайджан направил спасателям Полтавщины механизированную машину разминирования Revival P. Представители компании-производителя данной техники также приехали в Украину для обучения местных специалистов. Затем машину отправят на помощь саперам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые проводят гуманитарное разминирование деоккупированных территорий», - говорится в публикации украинского посла.