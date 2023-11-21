Арахамия: Руководство Украины за войну

Военно-политическое Украины выступает за то, чтобы воевать, заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас переговорная позиция очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Там, где мы остаемся, давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет?» - вопрошает Арахамия.

По его словам, любые договоренности, кроме полной победы, должны проходить через референдум: «Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум. Когда народ скажет, что надо так, я сделаю это не глядя - просто свое мнение подальше засуну и буду делать так, как скажет народ. А если будут решать депутаты, я не чувствую в себе сил решать и тем более кого-то агитировать. Потому что это вопрос индивидуальный каждого гражданина. Я не понимаю, как это можно будет сделать, честно говоря».