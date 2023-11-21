В ходе проведенного изданием расследования выяснилось, что сделать это стало возможным благодаря обычаю, который еще со времен феодализма действует на северо-западе Великобритании: активы людей, не оставивших завещания или не имеющих наследников (называются bona vacantia), отходят королю через герцогство Ланкастер. Это касается лиц, которые официально зарегистрированы в Ланкаширском графстве: сегодня территория включает в себя Ланкашир, а также некоторые районы Мерсисайда, Большого Манчестера, Чешира и Камбрии. В других районах Англии и Уэльса эти деньги передаются в казначейство, которое затем тратит их на государственные нужды.

Король Великобритании Карл III использовал деньги людей, которые умерли без завещания или не имели ближайших родственников, для улучшения своей недвижимости, утверждает издание The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении журналистов документы.

Журналисты подсчитали, что эти земли, а также Корнуолл за последние 70 лет принесли Карлу III и королеве Елизавете II около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. При этом сам Карл утверждал, что эти средства были направлены на благотворительность. В этом году от герцогства Ланкастер он получил 26 миллионов фунтов стерлингов.

Как отметили в герцогстве Ланкастер, после смерти королевы Елизаветы II король продолжил практику использования средств умерших людей на «реставрацию и ремонт зданий, находящихся в собственности, с целью их защиты и сохранения для будущих поколений».

The Guardian стало известно, что на благотворительность кое-что от bona vacantia действительно идет, но только небольшая часть. Остальные же деньги уходили на то, чтобы улучшить принадлежащую лично королю недвижимость, которую он сдает в аренду, получая дополнительную прибыль. Среди этого имущества бывшая автозаправочная станция, несколько таунхаусов и коттеджей, дома отдыха, сельскохозяйственные постройки и амбары, а также помещение для стрельбы по фазанам и куропаткам. Эти здания получили новые крыши, окна с двойным остеклением и многое другое. Кроме того, журналисты обратили внимание, что в документах идет речь о полной реконструкции старого фермерского дома в Йоркшире, который после этого превратился в элитное жилье.

В распоряжении журналистов оказались данные о том, что деньги десятков умерших людей перешли королю. Некоторые из друзей и знакомых этих людей, узнав, что средства перешли королю, были возмущены и назвали это «отвратительной» и «неэтичной» практикой.

В Букингемском дворце комментировать ситуацию журналистам отказались.