Береговая охрана пресекла контрабанду: ковер, семена и табак фото
Сотрудники Береговой охраны Государственной пограничной службы пресекли попытку незаконного ввоза табачных изделий из Ирана в Азербайджан через южную часть Каспийского моря, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.
В ходе операции у мыса Бандован были найдены и конфискованы 23998 сигарет разных марок, 80 консервированных семян томатов в железных банках и один ковер, обнаруженные в пакетах на берегу.
Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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