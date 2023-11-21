Сотрудники Береговой охраны Государственной пограничной службы пресекли попытку незаконного ввоза табачных изделий из Ирана в Азербайджан через южную часть Каспийского моря, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

В ходе операции у мыса Бандован были найдены и конфискованы 23998 сигарет разных марок, 80 консервированных семян томатов в железных банках и один ковер, обнаруженные в пакетах на берегу.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.