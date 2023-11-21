Зеленский обозначил три цели

Зеленский также объявил об увольнении четырех заместителей командующего Национальной гвардией, не указав причин своего решения. Украинский лидер и другие официальные лица обещали сделать работу Вооруженных сил более эффективной.



Через двадцать месяцев после начала российского вторжения в Украину в отношениях Запада с Киевом, который опирается на военную, экономическую и гуманитарную помощь своих союзников, ощущается усталость.



«Нам нужны три победы. Во-первых, с Конгрессом. Это вызов. Это непросто, но Украина должна делать все, что от нее зависит», – заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве.



Президент Джо Байден запросил у Конгресса многомиллиардную помощь Украине, но финансирование Киева было исключено из закона о временном бюджете правительства США, принятого на прошлой неделе.



Зеленский также указал на европейский пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, который был объявлен ранее, но до сих пор не одобрен. Против выделения помощи выступает Венгрия.



«Во-вторых, нам нужна помощь от ЕС по пакету в 50 миллиардов евро, – заявил украинский лидер. – И в-третьих, это начало диалога о будущем членстве [в ЕС]».



Киев надеется, что на саммите ЕС 14–15 декабря члены блока согласятся официально начать длительный процесс переговоров о вступлении Украины в этот альянс, что, по мнению Зеленского, будет способствовать укреплению морального духа украинцев.



Заявления Зеленского прозвучали на его совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Ринкевичс выразил уверенность в том, что пакет помощи Евросоюза будет одобрен, но допустил, что это может занять больше времени, чем ожидалось.