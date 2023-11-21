Боец Макгрегор предупредил власти Ирландии: «...Иначе это сделаю я»

Днем в четверг в ирландской столице было совершено нападение на прохожих. Пострадали пять человек, в том числе трое детей, женщина и пятилетняя девочка получили серьезные ранения. Беспорядки начались после того, как появилась неподтвержденная информация о том, что нападавший — уроженец Алжира. Комиссар полиции Дрю Харрис заявил, что протестующие — это «группировка сумасшедших хулиганов, движимая крайне правой идеологией».

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прокомментировал произошедшие в четверг беспорядки в Дублине, заявив, что не одобряет действия протестующих, а также пообещал принять «план по обеспечению безопасности страны». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Макгрегор подчеркнул, что не находит оправдания для них, не одобряет атаки на сотрудников служб экстренного реагирования и грабежи магазинов.

«То, что происходило прошлой ночью, не помогло решить проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Однако я понимаю разочарование и понимаю, что необходимо сделать шаг, чтобы гарантировать, что необходимые нам изменения начнутся. И быстро!», — написал ирландский спортсмен.

«Поверьте, у меня есть тактика и поддержка. В Ирландии произойдут перемены, запомните мои слова. Необходимые изменения. В прошлом месяце невинные дети получили ножевые ранения, выходя из школы. Двое мужчин были обезглавлены. Это не будущее Ирландии! Если они не примут в ближайшее время свой план действий по обеспечению безопасности Ирландии, это сделаю я», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, в ММА 35‑летний боец одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.