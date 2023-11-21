Обмен пленными между Израилем и ХАМАС продолжается

Израиль готовится принять вторую группу заложников в субботу. После того как 13 израильских заложников — матери с маленькими детьми и пожилые женщины — были освобождены ХАМАС спустя 49 дней плена, израильтяне готовятся к освобождению второй группы (также из 13 заложников), назначенному на вечер субботы, пишет издание Times of Israel.

Соглашение о временном перемирии между Израилем и ХАМАС включает четырехдневную паузу в войне — первую после 7 октября. Перемирие потенциально может быть продлено — день за каждую группу из 10 заложников.

В пятницу вечером Израиль получил список заложников, которых планируется освободить в субботу, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

После проверки списка представители израильской службы безопасности уведомили семьи заложников.

«12-й канал» сообщил, что в субботнем списке из 13 имен есть еще дети. Накануне среди освобожденных было только четыре ребенка.

По данным израильской стороны, ХАМАС и другие группировки похитили около 240 человек, в том числе около 40 детей.

Офис Нетаньяху призвал СМИ действовать осторожно и избегать обнародования имен лиц, включенных в список, до того, как они вернутся в Израиль.