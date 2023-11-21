Россия осуществила массированную атаку на Украину, используя беспрецедентное количество дронов-камикадзе, в том числе на Киев, сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Киеве и Киевской области сработали средства ПВО, отчитались местные власти. В столице Украины обломки дронов упали на здания и жилые дома в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Соломенском районе в результате падения обломков произошло несколько пожаров: в детском саду, жилом доме, нежилых помещениях и на открытой территории. Обломки одного из беспилотников упали на втором этаже пятиэтажного дома, там заблокированы две мирных жителя.

В результате атаки пострадал 11-летний ребенок — у него острая реакция на стресс, рассказал Кличко. Позже мэр уточнил, что в Соломенском районе двое пострадавших. Глава военной администрации Киева Сергей Попко сообщил, что у пострадавших в Соломенском районе острая реакция на стресс, их не стали доставлять в больницу.

Михаил Шаманов, представитель Киевской городской военной администрации, утверждает, что системы ПВО сбили более 40 дронов над Киевом. Он отметил, что это была самая масштабная атака на столицу за последний месяц, в результате которой пострадали два человека, испытавшие острый стресс. Обломки сбитых дронов были найдены в нескольких районах Киева.

Эксперты неоднократно предупреждали, что с наступлением холодов Россия усилит использование дронов, аналогично прошлой зиме, когда целями атак были объекты энергетической инфраструктуры.