Nar открыл свой первый магазин в Лачине!

Nar стал первым мобильным оператором, представившим магазин продаж и обслуживания в городе Лачин. Наряду с продажей номеров и их восстановлением, а также другими услугами в магазине, расположенном в центре города, осуществляется продажа мобильных телефонов, различных устройств и аксессуаров.

Комментируя открытие нового магазина, генеральный директор Nar Гуннар Панке сказал: "Мы гордимся тем, что являемся первым мобильным оператором, открывшим свой магазин в городе Лачин. Теперь в Лачине доступны превосходное обслуживание клиентов и выгодные цены, предлагаемые Nar. Nar продолжит стремительно расширять свою инфраструктуру в Карабахе".

Особое внимание к регионам и доступные цены - одни из основных направлений стратегии клиентоориентированности Nar. Мобильный оператор предоставляет своим клиентам в регионах уникальные тарифы и новые концептуальные магазины.

Развернутый список магазинов Nar и подробную информацию о предлагаемых услугах вы можете найти по адресу nar.az.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.