Египет поддержал демилитаризацию Палестины

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил, что палестинское государство может быть демилитаризованным, а первые годы его существования гарантами демилитаризации могут выступить силы ООН, НАТО, а также контингенты из арабских стран и США, передает Al Jazeera.

«Мы готовы к тому, что палестинское государство будет без армии. Это могут гарантировать НАТО, ООН, арабы и американцы до тех пор, пока мы не добьемся безопасности для обоих государств — и для Израиля, и для зарождающегося палестинского государства», — сказал Ас-Сиси на встрече с премьер-министрами Испании и Бельгии в Каире. Александр Де Кро и Педро Санчес прибыли в регион вчера и посетили Иерусалим и Рамаллу, а затем Рафах.

Аc-Сиси добавил, что политическое решение на основе создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме оказалось невозможным. То есть египетский президент признает, что реалии, сложившиеся за 56 лет, делают неосуществимым план Саудовской Аравии по созданию палестинского государства в границах 1967 года.