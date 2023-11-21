Новый лидер турецкой оппозиции: Уйду в отставку, если...

Новый лидер Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озель заявил, что его партия начнет тесно сотрудничать с другими оппозиционными партиями для победы на муниципальных выборах, запланированных на 31 марта 2024 года, передают турецкие СМИ.

Озель подчеркнул, что в партии ранее наблюдалась разобщенность из-за поражения на выборах, но теперь доверие к ней восстанавливается, и партия возвращается к своей левой социал-демократической идентичности. Он также отметил, что состав руководства значительно помолодел и в нем увеличилось количество женщин.

Говоря о коалиции, Озель объявил об отказе от создания крупного альянса в пользу двусторонних или многосторонних соглашений в отдельных избирательных округах. По его словам, это даст оппозиционным кандидатам больше шансов на успех в предстоящих выборах.

Относительно критериев успеха и неудачи, Озель уточнил, что считает смену правительства на всеобщих выборах в 2028 году успехом, а неспособность его сменить - провалом.

«Если бы я не считал себя успешным, я бы не пошел на внеочередной съезд партии. Если результат окажется успешным, но не приведет к смене правительства, я оставлю решение делегатам. В случае плохого результата и поражения я немедленно уйду», — заключил он.