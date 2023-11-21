Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу по случаю национального праздника, сообщает сайт главы государства.

В официальном обращении Алиев отметил прочные традиции дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной.

Он выразил уверенность в том, что совместные усилия двух стран по укреплению двусторонних отношений и расширению сотрудничества в различных сферах будут способствовать благополучию обеих наций.

Президент пожелал народу Боснии и Герцеговины мира, спокойствия и процветания, а также крепкого здоровья, счастья и успехов в делах председателю страны.