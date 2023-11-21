«Азерэнержи» запустило шесть ГЭС в Кельбаджарском районе

ОАО "Азерэнержи" успешно реализовало стратегию президента Ильхама Алиева по созданию зоны зеленой энергии на освобожденных территориях, введя в эксплуатацию шесть малых гидроэлектростанций (ГЭС) в Кельбаджарском районе, передает haqqin.az.

В рамках этого проекта были запущены ГЭС "Кельбаджар-1" мощностью 4,4 МВт в 2022 году, а также "Чираг-1" мощностью 8,33 МВт, "Чираг-2" мощностью 3,6 МВт, "Гамышлы" мощностью 6,33 МВт, "Союгбулаг" мощностью 5,3 МВт и "Мейдан" мощностью 3,4 МВт в 2023 году.

В настоящее время в Кельбаджарском районе продолжается строительство еще четырех малых ГЭС - "Ашагы Венг", "Юхары Венг", "Надирханлы" и "Зар", планируемое к завершению и вводу в эксплуатацию в 2024 году.