Зубры в Азербайджане: из Германии с GPS-ошейниками

В Азербайджан из Германии доставлены 10 зубров в рамках проекта реинтродукции, реализуемого Общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Зубры будут проходить адаптационный период в вольерах перед выпуском в Шахдагский национальный парк.

С 2012 года ведется работа по реинтродукции зубров, с целью восстановления их популяции. На территории парка создан комплекс для разведения и выпуска зубров в дикую природу.

С 2019 года в Азербайджан завезли 36 зубров из Германии, Бельгии, Нидерландов, общая численность в парке достигла 61. Проект продолжится до 2028 года с целью достижения численности зубров в 100. Для контроля за зубрами используются GPS-ошейники.