ХАМАС казнил троих палестинцев на Западном берегу видео
Военное крыло ХАМАС казнило трех палестинцев, подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля, сообщает The Jerusalem Post.
Согласно опубликованному военным крылом ХАМАС документу, казнь была осуществлена карательной командой на Западном берегу.
Два палестинца были казнены в городе Тулькарм, а третий - в Дженине на Западном берегу в пятницу. Мероприятие привлекло внимание множества людей, которые либо участвовали в нем, либо наблюдали за происходящим. Фотографии и видеозаписи убийства, засвидетельствованные на платформе Х, ранее известной как Twitter, стали доступны широкой общественности.
На опубликованных видеозаписях видно, как толпа наблюдает за телами, подвешенными на электрическом столбе.
ХАМАС казнил палестинцев за сотрудничество с Израилем pic.twitter.com/0YrgRw3KqO— Bellman13 (@Bellman138) November 25, 2023