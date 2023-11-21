Военное крыло ХАМАС казнило трех палестинцев, подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля, сообщает The Jerusalem Post.

Согласно опубликованному военным крылом ХАМАС документу, казнь была осуществлена карательной командой на Западном берегу.

Два палестинца были казнены в городе Тулькарм, а третий - в Дженине на Западном берегу в пятницу. Мероприятие привлекло внимание множества людей, которые либо участвовали в нем, либо наблюдали за происходящим. Фотографии и видеозаписи убийства, засвидетельствованные на платформе Х, ранее известной как Twitter, стали доступны широкой общественности.

На опубликованных видеозаписях видно, как толпа наблюдает за телами, подвешенными на электрическом столбе.