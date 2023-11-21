В Шамкирском районе снесены незаконные постройки. Об этом сообщили в МЧС.

На территории села Аббаслы Шамкирского района по нескольким адресам были выявлены факты незаконного проведения строительных работ без соответствующих разрешительных документов.

В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС с участием представителей исполнительной власти Шамкирского района, незаконные постройки были снесены.