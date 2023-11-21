В России «россиян» хотят сделать «русскими»

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил принять федеральный закон о русском народе. По словам депутата, народ РФ он называл бы не многонациональным, а русским , передают российские СМИ.

«Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации», — сказал агентству Султан Хамзаев.

Депутат заявил, что раньше был советский народ, а после началась «игра слов». По его мнению, общество в РФ созрело для введения в обиход понятия «русский народ». Он подчеркнул, что русский народ сегодня — это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. По словам Султана Хамзаева, иногда понятие «русский» неправильно используют и чиновники, искусственно сужая его.

«Россияне — это по Ельцину...», — заметил депутат. Он уточнил, что определение национальной принадлежности традиционно основывалось на языке, из чего следует, что «глобально он сам русский». Депутат также подчеркнул, что данная инициатива не умаляет значение национальных языков, поскольку они закреплены в конституциях республик, но в целом все они «люди русского мира».