США грозят Турции санкциями из-за сотрудничества с Россией

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию, чтобы обсудить с коллегами американские санкции против российских организаций, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«[Брайан] Нельсон попросит Турцию соблюдать односторонние санкции США против ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАСа», — говорится в материале. Авторы добавили, что в прошлом месяце Соединенные Штаты расширили список лиц, которые находятся под санкциями в Турции. По данным министерства финансов страны, эти люди служили прикрытием для боевиков ХАМАС.

Также по сведениям источников, Нельсон будет требовать от представителей Турции соблюдать санкции США против ряда российских компаний. Ранее Вашингтон также ввел санкции против примерно десятка турецких фирм и некоторых частных лиц за помощь России в обходе ограничений.

США также предупредили ряд турецких компаний о возможных санкциях, которые могут нарушить их связи с западной финансовой системой.

Вашингтон также обеспокоен отказом Анкары присоединиться к односторонним санкциям США, введённым в отношении российских судов, которые заходят в порты Турции, и российских авиаперевозчиков, которые получают наземное обслуживание в турецких аэропортах.