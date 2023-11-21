Записал: Ага Гасымлы, собкор 12:26

В 2024 году самым выгодным вложением в Азербайджане будет покупка земельных участков. Об этом в интервью haqqin.az заявил Али Масимли, заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, Отвечая на вопрос корреспондента haqqin.az об оптимальных сферах инвестиций, Масимли подчеркнул, что, даже учитывая возможные зигзаги и риски, через три года стоимость земельных участков в нашей стране определенно поднимется.

«Вообще в странах с развитой рыночной экономикой население традиционно покупает ценные бумаги, - отметил депутат. - Фондовый рынок является одним из важных условий работы рыночной экономики. На Западе, наряду с высокой оплатой труда, весомая доля доходов населения приходится на приобретение ценных бумаг. В последнее время в Азербайджане предпринимаются шаги, направленные на увеличение внутреннего долга. Как известно, на восстановление освобожденных земель требуются дополнительные средства, и с этой точки зрения существует большая вероятность того, что азербайджанский рынок ценных бумаг, как и во всем цивилизованном мире, будет активно развиваться. Это очень перспективное направление инвестиций, особенно если учесть, что в нашей стране процентные ставки на ценные бумаги достаточно высоки». Али Масимли особо отметил, что для развития фондового рынка принципиально важно объяснить людям все преимущества вложений средств в покупку акций. «С советских времен у людей сохранился определенный уровень недоверия к ценным бумагам, - признал депутат. - Во времена СССР люди либо прятали деньги под матрасы, либо копили государственные облигации внутреннего займа, которые в 1991 году, накануне распада, правительство СССР отказалось выкупать, после чего облигации превратились в цветные бумажки, которые могли заинтересовать разве что только коллекционеров-нумизматов. Но если наше население увидит, что в стране отлажен механизм работы фондового рынка, а покупка ценных бумаг намного выгоднее, чем вкладывать деньги под проценты в банки, то, безусловно, появиться интерес и к такого рода инвестициям. Да и с доверием к банкам тоже ведь не все гладко. Мы видели, как, принимая от населения вклады под высокие проценты, банки затем сталкивались с риском закрытия...». Еще одна выгодная сфера для вложений — это инвестиции в мелкий и средний бизнес.

«Мы все время говорим о том, что государство должно устранить искусственные препятствия, которые отбивают у людей желание налаживать свой бизнес, - отметил Масимли. – Значит, надо создать такие условия, чтобы люди могли вкладывать накопления именно в те сферы бизнеса и получения прибылей, которые не противоречат закону. Если уж чиновники не могут помочь людям обеспечивать себя материально, так пусть хотя бы не мешают им! К нам обращаются инициативные люди из регионов, которым чиновники с самого начала отбили всякое желание заниматься бизнесом. То есть, надо создавать все условия для тех, у кого есть накопления, желания и способности заниматься частным предпринимательством и получать прибыль». Депутат Милли Меджлиса отметил, что по линии Министерства труда и социальной защиты ведется серьезная работа по вопросам самозанятости населения, в которую к 2023 году уже вовлечены порядка 80 тысяч человек. Тем не менее, открытые государством рабочие вакансии не обеспечивают должный уровень как с точки зрения доходов, так и по своей конкурентоспособности. «Вот почему вместо открытия социальных рабочих мест необходимо развивать на местах человеческий капитал, - утверждает Али Масимли. - Как получается, что в селах Китая и в ряде стран третьего мира производят компьютеры и чипы, а мы не можем наладить в своих селах переработку сельскохозяйственных продуктов? Но так ведь было не всегда. К примеру, как свидетельствует статистика, перед распадом СССР совокупный объем пищевой и легкой промышленности в экономике Азербайджанской ССР составлял более 40 процентов. Для примера, сейчас наша пищевая промышленность составляет порядка семи процентов, а легкая промышленность и вовсе около процента. Поэтому так важно развивать именно два эти направления: рынок ценных бумаг и развитие мелкого и среднего бизнеса». По мнению Масимова, вопрос высоких доходов населения играет ключевую роль в социально-экономическом развитии и в целом в престиже Азербайджана.