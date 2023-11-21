Куда азербайджанцам вкладывать деньги? громкое заявление депутата Али Масимли
В 2024 году самым выгодным вложением в Азербайджане будет покупка земельных участков. Об этом в интервью haqqin.az заявил Али Масимли, заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству,
Отвечая на вопрос корреспондента haqqin.az об оптимальных сферах инвестиций, Масимли подчеркнул, что, даже учитывая возможные зигзаги и риски, через три года стоимость земельных участков в нашей стране определенно поднимется.
«Вообще в странах с развитой рыночной экономикой население традиционно покупает ценные бумаги, - отметил депутат. - Фондовый рынок является одним из важных условий работы рыночной экономики. На Западе, наряду с высокой оплатой труда, весомая доля доходов населения приходится на приобретение ценных бумаг. В последнее время в Азербайджане предпринимаются шаги, направленные на увеличение внутреннего долга. Как известно, на восстановление освобожденных земель требуются дополнительные средства, и с этой точки зрения существует большая вероятность того, что азербайджанский рынок ценных бумаг, как и во всем цивилизованном мире, будет активно развиваться. Это очень перспективное направление инвестиций, особенно если учесть, что в нашей стране процентные ставки на ценные бумаги достаточно высоки».
Али Масимли особо отметил, что для развития фондового рынка принципиально важно объяснить людям все преимущества вложений средств в покупку акций.
«С советских времен у людей сохранился определенный уровень недоверия к ценным бумагам, - признал депутат. - Во времена СССР люди либо прятали деньги под матрасы, либо копили государственные облигации внутреннего займа, которые в 1991 году, накануне распада, правительство СССР отказалось выкупать, после чего облигации превратились в цветные бумажки, которые могли заинтересовать разве что только коллекционеров-нумизматов. Но если наше население увидит, что в стране отлажен механизм работы фондового рынка, а покупка ценных бумаг намного выгоднее, чем вкладывать деньги под проценты в банки, то, безусловно, появиться интерес и к такого рода инвестициям. Да и с доверием к банкам тоже ведь не все гладко. Мы видели, как, принимая от населения вклады под высокие проценты, банки затем сталкивались с риском закрытия...».
Еще одна выгодная сфера для вложений — это инвестиции в мелкий и средний бизнес.
«Мы все время говорим о том, что государство должно устранить искусственные препятствия, которые отбивают у людей желание налаживать свой бизнес, - отметил Масимли. – Значит, надо создать такие условия, чтобы люди могли вкладывать накопления именно в те сферы бизнеса и получения прибылей, которые не противоречат закону. Если уж чиновники не могут помочь людям обеспечивать себя материально, так пусть хотя бы не мешают им! К нам обращаются инициативные люди из регионов, которым чиновники с самого начала отбили всякое желание заниматься бизнесом. То есть, надо создавать все условия для тех, у кого есть накопления, желания и способности заниматься частным предпринимательством и получать прибыль».
Депутат Милли Меджлиса отметил, что по линии Министерства труда и социальной защиты ведется серьезная работа по вопросам самозанятости населения, в которую к 2023 году уже вовлечены порядка 80 тысяч человек. Тем не менее, открытые государством рабочие вакансии не обеспечивают должный уровень как с точки зрения доходов, так и по своей конкурентоспособности.
«Вот почему вместо открытия социальных рабочих мест необходимо развивать на местах человеческий капитал, - утверждает Али Масимли. - Как получается, что в селах Китая и в ряде стран третьего мира производят компьютеры и чипы, а мы не можем наладить в своих селах переработку сельскохозяйственных продуктов? Но так ведь было не всегда. К примеру, как свидетельствует статистика, перед распадом СССР совокупный объем пищевой и легкой промышленности в экономике Азербайджанской ССР составлял более 40 процентов. Для примера, сейчас наша пищевая промышленность составляет порядка семи процентов, а легкая промышленность и вовсе около процента. Поэтому так важно развивать именно два эти направления: рынок ценных бумаг и развитие мелкого и среднего бизнеса».
По мнению Масимова, вопрос высоких доходов населения играет ключевую роль в социально-экономическом развитии и в целом в престиже Азербайджана.
«Но что мы видим в перспективе? – задается вопросом депутат. - К концу этого года средняя зарплата по стране достигнет 930 манатов, а в следующем году - 980 манатов. Понятно, что не все работающие люди будут получать такие деньги. Из расчетов медианной заработной платы получается, что из 1,7 миллиона работающих в государственном секторе более половины получает менее 500 манатов. Интересно, что доходы работников в частном секторе выше, чем в госсекторе, хотя в ряде регионов мы видим прямо противоположную картину. Что же касается дохода в 300 манатов и ниже, то это следует считать экономической безработицей, ибо такая оплата не может удовлетворить минимальные потребности граждан и является чисто символической. Для решения этой проблемы достаточно убрать все искусственные препоны в стране на пути мелкого и среднего бизнеса. По своей ментальности наши граждане способны обеспечивать себя и свою семью, надо лишь создать им такую возможность. Обратите внимание, как быстро и успешно, имея весьма незначительные накопления, налаживают свой бизнес наши соотечественники в России, в Турции, в довоенной Украине. В то время, как в Азербайджане они были бы обречены получать адресную социальную помощь».
По словам Масимли, в стратегическом плане до 2027 года проведение реформ для создания благоприятных условий развития рынка ценных бумаг, а также инвестиций в мелкий и средний бизнес может привести к зримым положительным преобразованиям.
«Это необходимо сделать до того, как нефть потеряет свои позиции, - считает депутат Милли Меджлиса. - Дело в том, что нефть во всем мире постепенно перестает играть роль фактора, не говоря уже о том, что в Азербайджане падает ее добыча, и нет никакой надежды на устойчивость цен на черное золото. Как только прекратится война в Украине, цены на нефтяном рынке рухнут».
Также малоперспективны с точки зрения Али Масимли и вложения в золото, поскольку стоимость драгоценных металлов зависит как от внешних (цены на мировом рынке), так и от внутренних факторов.
«К примеру, в Азербайджане даже после окончания пандемии коронавируса значительно сократилось количество свадеб, - уточняет депутат. – А ведь это - главное условие, влияющее на спрос золота в стране. Как мы видим, снижение спроса на золото в стране связано с чисто внутренними причинами».