Задушивший Джорджа Флойда полицейский тяжело ранен в тюрьме

Бывший полицейский Дерек Шовин, отправленный на 22,5 года в тюрьму за убийство Джорджа Флойда при задержании, получил тяжелое ножевое ранение. Об этом со ссылкой на источник сообщает Associated Press.

Бюро тюрем США подтвердило, что в пятницу, 24 ноября, в федеральной тюрьме в Тусоне было совершено нападение на заключенного. Его имя не называется. По заявлению Бюро, сотрудники тюрьмы локализовали инцидент и приняли "меры по спасению жизни", после чего пострадавший был госпитализирован.

Отмечается, что персонал не пострадал. Посещение учреждения, в котором содержится около 380 заключенных, приостановлено.

Ранее адвокат Шовина настаивал, чтобы его подзащитного не помещали в общую камеру, так как он может стать "мишенью".

Джордж Флойд, темнокожий мужчина, был задержан в Миннеаполисе в мае 2020 года из-за подозрения в использовании фальшивой купюры. При задержании полицейский Дерек Шовин надавил коленом на его шею, в результате чего Флойд скончался от удушья. Этот инцидент спровоцировал международные протесты против полицейской жестокости и расовой дискриминации. В июне 2021 года Шовин был признан виновным в непреднамеренном убийстве и приговорен к 22,5 годам тюрьмы, а Томас Лейн – к 2,5 годам. Семье Флойда власти Миннеаполиса выплатили 27 млн долларов компенсации, что является рекордной суммой в Миннесоте.