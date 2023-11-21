Палестинцев, освобожденных из израильских тюрем, в пятницу вечером встретили торжествами, когда они вернулись в свои родные города и деревни в Иерусалиме и на Западном Берегу, передает The New York Times.

На видео, полученных CNN, можно увидеть, как освобожденных заключенных по улицам несут на плечах люди, а толпы размахивают палестинскими флагами и флагами ХАМАС.

"Спасибо, Газа!", — выражают благодарность палестинцы в Рамалле на видеокадрах, отмечая освобождение заключенных, удерживаемых в Израиле. "Люди хотят ХАМАС! Люди хотят ХАМАС!" - выкрикивала ликующая толпа.

Тридцать девять человек были освобождены в пятницу в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС, которое также привело к освобождению 24 заложников из Газы и началу четырехдневного перемирия в анклаве. Отдельно сообщалось об освобождении 11 заложников-граждан Таиланда.

Среди освобожденных 22 женщины и две девочки. Также были освобождены пятнадцать юношей в возрасте до 18 лет, самому младшему из них - 14 лет. Проблема заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, — является одним из самых деликатных вопросов. Некоторые отбывают наказание за нападения на израильтян, в то время как многие другие содержатся под административным арестом. Эта широко критикуемая практика заключается в том, что люди содержатся под стражей, не зная о предъявленных им обвинениях и без какого-либо судебного процесса.