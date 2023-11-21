Джейхун Наджафов, собкор 12:48

Многие бакинцы не раз сталкивались с ситуацией, когда уличные торговцы, продавцы в киосках, на рынках и в небольших магазинах отказываются принимать мелкие монеты в 1, 3 и 5 гяпик. Их также не принимают терминалы оплаты проезда BakiKart и MilliÖn, на них с ворчанием реагировали водители автобусов, когда еще не было карточной системы оплаты проезда в общественном транспорте. В результате, в массовом сознании граждан сформировалось мнение, что монеты в 1, 3 и даже 5 гяпик – вроде, как бы, и не совсем деньги. Но в таком случае как с точки зрения закона рассматривать отказ человека за прилавком брать оплату в мелких монетах?

Отвечая на этот и другие вопросы haqqın.az, эксперт-экономист Рауф Гараев отметил, что проблема мелких монет возникла в стране лет пять назад и до сих остается нерешенной. «То, что в крупных маркетах и аптеках оплату мелочью принимают, никак не связано с их желанием соблюсти закон, - объяснил эксперт. - Тут все дело в маркетинге больших торговых объектов: когда покупатель видит ценник, к примеру 1,99 гяпик, то у него срабатывает рефлекс экономии. То есть, если купить по такой цене десять продуктов, то можно сэкономить 10 гяпик. Так, в основном, думают и экономят люди, которые предпочитают рассчитываться наличными и не доверяют безналичному расчету. В итоге, обозначая цену меньше даже на 1 гяпик, маркетологи продают в 10 раз больше товара, а клиент доволен, что сэкономил 10 гяпик». По словам Гараева, второй метод — это когда у маркета, якобы, отсутствуют в наличии монеты в 1,3 и 5 гяпиков, и они предлагают взять сдачу… коробками спичек. В результате, большинство покупателей отказывается от ненужных товаров и оставляет мелочь кассиру маркета. «Такое часто происходит, скажем, при покупке наличными на сумму в 10,94 гяпик, - уточняет эксперт. - В итоге у маркета накапливается приличный "навар", не учтенный кассой».