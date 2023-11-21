Копейки в Азербайджане больше не деньги? мы разбираемся
Многие бакинцы не раз сталкивались с ситуацией, когда уличные торговцы, продавцы в киосках, на рынках и в небольших магазинах отказываются принимать мелкие монеты в 1, 3 и 5 гяпик. Их также не принимают терминалы оплаты проезда BakiKart и MilliÖn, на них с ворчанием реагировали водители автобусов, когда еще не было карточной системы оплаты проезда в общественном транспорте.
В результате, в массовом сознании граждан сформировалось мнение, что монеты в 1, 3 и даже 5 гяпик – вроде, как бы, и не совсем деньги.
Но в таком случае как с точки зрения закона рассматривать отказ человека за прилавком брать оплату в мелких монетах?
Отвечая на этот и другие вопросы haqqın.az, эксперт-экономист Рауф Гараев отметил, что проблема мелких монет возникла в стране лет пять назад и до сих остается нерешенной.
«То, что в крупных маркетах и аптеках оплату мелочью принимают, никак не связано с их желанием соблюсти закон, - объяснил эксперт. - Тут все дело в маркетинге больших торговых объектов: когда покупатель видит ценник, к примеру 1,99 гяпик, то у него срабатывает рефлекс экономии. То есть, если купить по такой цене десять продуктов, то можно сэкономить 10 гяпик. Так, в основном, думают и экономят люди, которые предпочитают рассчитываться наличными и не доверяют безналичному расчету. В итоге, обозначая цену меньше даже на 1 гяпик, маркетологи продают в 10 раз больше товара, а клиент доволен, что сэкономил 10 гяпик».
По словам Гараева, второй метод — это когда у маркета, якобы, отсутствуют в наличии монеты в 1,3 и 5 гяпиков, и они предлагают взять сдачу… коробками спичек. В результате, большинство покупателей отказывается от ненужных товаров и оставляет мелочь кассиру маркета.
«Такое часто происходит, скажем, при покупке наличными на сумму в 10,94 гяпик, - уточняет эксперт. - В итоге у маркета накапливается приличный "навар", не учтенный кассой».
Как объяснил Рауф Гараев, для уличных торговцев и продавцов небольших магазинов дискредитация мелких монет выгодна потому, что это дает им возможность округлить стоимость товара за счет покупателя.
«Обратите внимание, - говорит он, - в торговой сети охотно принимают 50, 20 и 10 гяпик. Но стоит вам только включить в оплату покупки более мелкие монеты, как тут же следует отказ. Закон в этом плане достаточно суров: отказ принимать национальную валюту может стоить провинившемуся крупного штрафа или даже лишения свободы. В моей практике я столкнулся со случаем, когда кассир почтового филиала не взял у одного фотокорреспондента оплату в мелких монетах. В итоге тот обратился не в Центральный Банк, а в тогдашнее Министерство государственной безопасности. Кассира привлекли к уголовной ответственности, а почтовое отделение предупредили о тяжелых последствиях в случае, если подобное повторится. Закон разрешает магазинам не принимать только поврежденные или не пригодные к расчету монеты и купюры».
По словам эксперта, изъятие из обращения этих монет может привести к повышению цен и инфляции.
«Следует понимать, - уточняет Гараев, - что тогда товары, которые стоили 5 гяпик, будут стоить уже десять. Центробанк Азербайджана не выдает данных о точном количестве монет номиналом в 1, 3 и 5 гапик, находящихся в обороте. Впрочем, рано или поздно, но они выйдут из оборота, поскольку в Азербайджане, как и во всем мире, пластиковые карты постепенно вытесняют наличные деньги».