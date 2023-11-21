AZAL выставил на продажу рекордное число скидочных авиабилетов

24 ноября Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL провел уникальную акцию. Пассажирам были предложены билеты со сниженными тарифами по более чем 35 направлениям. Цены стартовали от 39 евро за билет. Таким образом, кампания открыла доступ для широкой аудитории к путешествиям в города Европы, Азии и Ближнего Востока.

Главным инструментом акции стало обновленное мобильное приложение AZAL. Оно оснащено удобным и функциональным интерфейсом, что обеспечило легкость приобретения билетов. В день проведения акции приложение вызвало большой интерес среди пользователей и попало в топы в своей категории. Приложение доступно для загрузки по ссылке: https://bit.ly/azal-app.

Акционные предложения распространялись на перелеты в период с 15 января по 6 марта 2024 года включительно. За время акции было предложено около 28 000 авиабилетов. Пассажиры активно воспользовались предложенными тарифами по различным направлениям, включая такие популярные маршруты как Стамбул, Москва, Тбилиси, Лондон, Вена, Барселона, Милан, Прага и другие.

В будущем планируется проведение регулярных акций и увеличение количества направлений. AZAL нацелен на предоставление новых возможностей для пассажиров, обеспечивая высокий уровень сервиса, комфорта и безопасности полетов.