Вернувшихся россиян чествовать не будут

Уехавшие за рубеж россияне, решившие вернуться в Россию, должны понимать, что никто их не ждет обратно с распростертыми объятиями. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом. (...) А те, кто возвращаются из-за границы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким", — написал Володин.

Он также напомнил про уехавших из России в Израиль россиянах, которые получили там гражданство, однако сейчас решили вернуться назад, тем самым "отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали".

"Родина у нас одна - Россия, мы должны быть с ней в самых разных ситуациях", — резюмировал председатель Госдумы.

Кроме того, Володин привел слова режиссера Никиты Михалкова, который ранее сказал, что не намерен работать с релокантами. Парламентарий, в свою очередь, выразил солидарность с высказыванием режиссера.