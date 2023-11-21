ХАМАС набирает все большую популярность на Западном берегу The New York Times
На Западном берегу и в Израиле существует широкое мнение о том, что палестинская администрация не способна управлять Газой в постконфликтный период, пишет The New York Times.
Созданная после Осло в 1993 году палестинская администрация под руководством Махмуда Аббаса из фракции ФАТХ потеряла доверие как на Западном берегу, так и в Израиле, особенно после нападений ХАМАС в октябре. Палестинская администрация создавалась как временная мера на пути к независимому палестинскому государству. Основным лидером в течение большей части этого периода был 88-летний Махмуд Аббас, представитель доминирующей фракции ФАТХ.
Несмотря на первоначальные надежды на демократический процесс и построение государственности ситуация начала меняться в 2006 году, когда ФАТХ потерпела поражение в голосовании в законодательном органе от ХАМАС, что привело к прекращению проведения общенациональных выборов. С тех пор Аббас остается бессменным лидером автономии даже после окончания предполагаемого четырехлетнего срока своего президентства.
Между тем проведенные опросы и анализ экспертов показывают, что если бы сегодня состоялись выборы, ХАМАС, скорее всего, снова бы победил.
В условиях постоянного нарастания насилия со стороны израильских поселенцев и военных рейдов против членов и боевиков ХАМАС, особенно в окрестностях Наблуса и Дженина, жители Западного берега выражают сомнения в способности палестинской администрации управлять Газой и в целом вести страну.
Финансовые трудности и сокращение бюджета ФАТХ усилили разочарование даже среди среднего класса. В условиях относительной стабильности на Западном берегу сокращение зарплат примерно на 30 процентов и вообще ухудшение экономической ситуации только подогревают недовольство населения.
Ранее президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен высказали мнение о том, что после военного конфликта Газа должна быть объединена с Западным берегом, находящимся под израильской оккупацией, под управлением "возрожденной" палестинской администрации.
По словам одного из палестинских собеседников газеты, Байден мало что сделал для поддержки Махмуда Аббаса или палестинских властей. "Теперь мы оказались в такой ситуации, когда он становится их единственной надеждой. Это уму непостижимо. Такой подход, характерный для 1990-х годов, уже невозможно возродить", — отметили он.
Эксперты и жители региона считают, что для восстановления доверия и эффективности управления необходимо расширить базу власти, включая ХАМАС и другие группировки, провести демократические выборы и настоять на воссоединении Западного берега и Газы в рамках двухгосударственной парадигмы с Израилем.
Тем не менее, текущий курс палестинской администрации кажется неспособным справиться с этими задачами, что ставит под вопрос ее будущее и возможность эффективного управления в постконфликтный период.