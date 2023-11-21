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На Западном берегу и в Израиле существует широкое мнение о том, что палестинская администрация не способна управлять Газой в постконфликтный период, пишет The New York Times.

Созданная после Осло в 1993 году палестинская администрация под руководством Махмуда Аббаса из фракции ФАТХ потеряла доверие как на Западном берегу, так и в Израиле, особенно после нападений ХАМАС в октябре. Палестинская администрация создавалась как временная мера на пути к независимому палестинскому государству. Основным лидером в течение большей части этого периода был 88-летний Махмуд Аббас, представитель доминирующей фракции ФАТХ. Несмотря на первоначальные надежды на демократический процесс и построение государственности ситуация начала меняться в 2006 году, когда ФАТХ потерпела поражение в голосовании в законодательном органе от ХАМАС, что привело к прекращению проведения общенациональных выборов. С тех пор Аббас остается бессменным лидером автономии даже после окончания предполагаемого четырехлетнего срока своего президентства. Между тем проведенные опросы и анализ экспертов показывают, что если бы сегодня состоялись выборы, ХАМАС, скорее всего, снова бы победил.

В условиях постоянного нарастания насилия со стороны израильских поселенцев и военных рейдов против членов и боевиков ХАМАС, особенно в окрестностях Наблуса и Дженина, жители Западного берега выражают сомнения в способности палестинской администрации управлять Газой и в целом вести страну. Финансовые трудности и сокращение бюджета ФАТХ усилили разочарование даже среди среднего класса. В условиях относительной стабильности на Западном берегу сокращение зарплат примерно на 30 процентов и вообще ухудшение экономической ситуации только подогревают недовольство населения. Ранее президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен высказали мнение о том, что после военного конфликта Газа должна быть объединена с Западным берегом, находящимся под израильской оккупацией, под управлением "возрожденной" палестинской администрации.