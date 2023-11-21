«Шахед» атаковал израильское судно

Это произошло в ночь с четверга на пятницу, за несколько часов до вступления в силу прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Сообщают, что судно вышло из Дубая в прошлый вторник с отключенной системой идентификации.

Источник в системе безопасности США сообщил агентству Associated Press, что корабль CMA CGM Symi принадлежащий израильскому миллиардеру Идану Оферу, шел под мальтийским флагом, когда подвергся атаке иранского дрона-камикадзе «Шахед-136». Источник не сообщил, на чем основан вывод, что нападение совершено Ираном. Такие дроны есть и у союзников Ирана йеменских хуситов, которые угрожали в последние недели нападениями на израильские суда.

В результате взрыва никто не пострадал, но судну был причинен ущерб.

Ранее проиранский ливанский канал Al-Mayadeen сообщил об атаке дрона и передал, что на борту вспыхнул пожар.