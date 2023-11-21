В 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу команда Аль-Наср одержала победу над Аль-Ахдудом. 38-летний португальский футболист Криштиану Роналду, играющий за клуб из Эр-Рияда, отметился феноменальным голом.

Аль-Наср открыл счет на 13-й минуте. Правый защитник Аль-Ганам ворвался в штрафную и откатил удобную передачу Аль-Наджеи, которому оставалось попасть в полупустые ворота.

Под занавес встречи Криштиану Роналду довел дело до разгрома. Сначала звездный португалец мощно пробил с острого угла, а затем исполнил идеальную дугу с 30 метров, перекинув вратаря-авантюриста и всех защитников – 3:0.